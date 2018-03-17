Испытание лидером и чемпионом: "Ювентус" едет в гости к СПАЛу
СПАЛ – "Ювентус"
Стадион: "Паоло Мацца" (Феррара, Италия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Давиде Масса (Империя)
В вечерней программе субботы в Серии А сыграет свой матч действующий чемпион и лидер текущего сезона – туринский "Ювентус". Команда Массимилиано Аллегри будет гостить у новичка элитного дивизиона – СПАЛ, который отчаянно борется за выживание в сильнейшем дивизионе страны. В матче первого круга "Старая синьора" легко одолела "бело-голубых" на своем поле (4:1). А до этого команды встречались между собой еще в сезоне 1967/68 г.г.
Еще два года назад СПАЛ играл в третьем дивизионе итальянского футбола. Закономерно, что максимальной задачей для команды, за год прошедшую Серию В, считалась борьба за сохранение места в элитном дивизионе. Так и вышло. В Серии А СПАЛ набирает менее очка в среднем за матч (24 в 28), но в этом и есть специфика итальянского футбола. Сейчас и этого достаточно, чтобы пребывать над зоной вылета, пусть и по дополнительным показателям. Примечательно, что подопечные Леонардо Семпличи подошли к весне на пике формы. Почти треть всех очков они смогли взять в последних трех турах. На данный момент "бело-голубые" находятся на 17-м месте в турнирной таблице, имея 24 очка в своем активе. Столько же набранных баллов у команды, находящейся в зоне вылета, "Сассуоло", но у "черно-зеленых" есть еще в запасе один несыгранный поединок.
В прошлое воскресенье СПАЛ играл как раз против "Сассуоло" и увез домой ничью 1:1. А перед этим одержал две подряд победы. Кстати, у себя дома "бело-голубые" проиграли только два из восьми последних матчей – "Лацио" и "Милану", а в остальных шести встречах отрезка они дважды побеждали и четыре раза играли вничью.
"Ювентус" же снова лидер чемпионата. Штампуя фирменные победы в 1-2 гола, туринцы ждали осечек от главного преследователя – "Наполи". И дождались. В последних матчах с "Ромой" и "Интером" неаполитанцы взяли всего одно очко, благополучно пропустив на вершину турнирной таблицы "Старую Синьору".
В минувшую среду туринцы спокойно обыграли крепкую "Аталанту" в перенесенном поединке. Защита "бело-черных" снова не пропустила, уже в 9-й раз в Серии А подряд. Атака же свои гроссмейстерские два гола провела. Снова героем стал Игуаин, который не только успел восстановиться, но забил сам и сделал решающий пас. Выходил на поле после паузы Де Шильо, пусть и только на замену. Так что в лазарете остались только Куадрадо, Бернардески и Хеведес. Однако у Аллегри очень широкие кадровые возможности, поэтому надеяться на усталость соперника у СПАЛ нет причин, "Ювентус" в любом составе для нынешнего аутсайдера будет грозной силой.
Интересные факты противостояния СПАЛ и "Ювентуса":
Последний раз СПАЛ обыгрывал "Ювентус" более 60 лет назад (10.02.1957 – 3:1)
"Бело-голубые" не проигрывают 3 матча кряду
Победная серия "Старой Синьоры" во всех турнирах составляет 6 игр
В текущем сезоне СПАЛ выиграл только 3 из 13 домашних матчей
Ориентировочные составы на игру:
СПАЛ: Мерет – Викари, Фелипе, Сионек, Ф.Коста, Лаццари, Куртич, Скьяттарелла, Грасси, Антенуччи, Палоски.
"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Барцальи, Ругани, Асамоа, Маркизио, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Прогноз на матч СПАЛ – "Ювентус":
СПАЛ пройдет очень серьезное испытание "Ювентусом" на этих выходных, и вряд ли наставник "бело-голубых" Леонардо Семпличи рассматривает эту игру в ракурсе борьбы за очки. Очевидно, что сейчас уровень команд серьезно разнится и вне зависимости от погоды, составов, и других деталей, туринцы обязаны набирать максимум очков в матчах против соперников уровня СПАЛ.
Букмекеры предлагают на победу хозяев поля средний коэффициент 12.87 баллов. На успех "Ювентуса" можно сделать ставку с коэффициентом 1.33 баллов. Ничья оценивается на уровне 5.00 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|28
|53
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|28
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|28
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Сассуоло
|28
|27
|15
|Кальяри
|27
|26
|16
|Кьево
|27
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|27
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10