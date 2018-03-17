Испытание лидером и чемпионом: "Ювентус" едет в гости к СПАЛу

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Испытание лидером и чемпионом: "Ювентус" едет в гости к СПАЛу

СПАЛ – "Ювентус"

Стадион: "Паоло Мацца" (Феррара, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Давиде Масса (Империя)

В вечерней программе субботы в Серии А сыграет свой матч действующий чемпион и лидер текущего сезона – туринский "Ювентус". Команда Массимилиано Аллегри будет гостить у новичка элитного дивизиона – СПАЛ, который отчаянно борется за выживание в сильнейшем дивизионе страны. В матче первого круга "Старая синьора" легко одолела "бело-голубых" на своем поле (4:1). А до этого команды встречались между собой еще в сезоне 1967/68 г.г.

Еще два года назад СПАЛ играл в третьем дивизионе итальянского футбола. Закономерно, что максимальной задачей для команды, за год прошедшую Серию В, считалась борьба за сохранение места в элитном дивизионе. Так и вышло. В Серии А СПАЛ набирает менее очка в среднем за матч (24 в 28), но в этом и есть специфика итальянского футбола. Сейчас и этого достаточно, чтобы пребывать над зоной вылета, пусть и по дополнительным показателям. Примечательно, что подопечные Леонардо Семпличи подошли к весне на пике формы. Почти треть всех очков они смогли взять в последних трех турах. На данный момент "бело-голубые" находятся на 17-м месте в турнирной таблице, имея 24 очка в своем активе. Столько же набранных баллов у команды, находящейся в зоне вылета, "Сассуоло", но у "черно-зеленых" есть еще в запасе один несыгранный поединок.

В прошлое воскресенье СПАЛ играл как раз против "Сассуоло" и увез домой ничью 1:1. А перед этим одержал две подряд победы. Кстати, у себя дома "бело-голубые" проиграли только два из восьми последних матчей – "Лацио" и "Милану", а в остальных шести встречах отрезка они дважды побеждали и четыре раза играли вничью.

"Ювентус" же снова лидер чемпионата. Штампуя фирменные победы в 1-2 гола, туринцы ждали осечек от главного преследователя – "Наполи". И дождались. В последних матчах с "Ромой" и "Интером" неаполитанцы взяли всего одно очко, благополучно пропустив на вершину турнирной таблицы "Старую Синьору".

В минувшую среду туринцы спокойно обыграли крепкую "Аталанту" в перенесенном поединке. Защита "бело-черных" снова не пропустила, уже в 9-й раз в Серии А подряд. Атака же свои гроссмейстерские два гола провела. Снова героем стал Игуаин, который не только успел восстановиться, но забил сам и сделал решающий пас. Выходил на поле после паузы Де Шильо, пусть и только на замену. Так что в лазарете остались только Куадрадо, Бернардески и Хеведес. Однако у Аллегри очень широкие кадровые возможности, поэтому надеяться на усталость соперника у СПАЛ нет причин, "Ювентус" в любом составе для нынешнего аутсайдера будет грозной силой.

Интересные факты противостояния СПАЛ и "Ювентуса":

Последний раз СПАЛ обыгрывал "Ювентус" более 60 лет назад (10.02.1957 – 3:1)

"Бело-голубые" не проигрывают 3 матча кряду   

Победная серия "Старой Синьоры" во всех турнирах составляет 6 игр

В текущем сезоне СПАЛ выиграл только 3 из 13 домашних матчей  

Ориентировочные составы на игру:

СПАЛ: Мерет – Викари, Фелипе, Сионек, Ф.Коста, Лаццари, Куртич, Скьяттарелла, Грасси, Антенуччи, Палоски.

"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Барцальи, Ругани, Асамоа, Маркизио, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч СПАЛ – "Ювентус":

СПАЛ пройдет очень серьезное испытание "Ювентусом" на этих выходных, и вряд ли наставник "бело-голубых" Леонардо Семпличи рассматривает эту игру в ракурсе борьбы за очки. Очевидно, что сейчас уровень команд серьезно разнится и вне зависимости от погоды, составов, и других деталей, туринцы обязаны набирать максимум очков в матчах против соперников уровня СПАЛ.

Букмекеры предлагают на победу хозяев поля средний коэффициент 12.87 баллов. На успех "Ювентуса" можно сделать ставку с коэффициентом 1.33 баллов. Ничья оценивается на уровне 5.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 28 53
6 Милан 27 47
7 Сампдория 28 44
8 Аталанта 27 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 28 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Сассуоло 28 27
15 Кальяри 27 26
16 Кьево 27 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 27 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
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