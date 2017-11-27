Испытание минусом: "Локомотив" встретится с "армейцами" Хабаровска на Дальнем Востоке

Теги ска хабаровсклокомотив москва

Испытание минусом: "Локомотив" встретится с "армейцами" Хабаровска на Дальнем Востоке

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

Стадион: "им. Ленина" (Хабаровск, Россия)

Начало матча: 12:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

В рамках 18-го тура российской Премьер-лиги лидер чемпионата московский "Локомотив" отправляется за тысячи километров от столицы, в гости к "СКА-Хабаровск". Команды занимают диаметрально противоположные полюса в таблице, поэтому на первый взгляд фаворит в предстоящей встрече очевиден. Но учитывая ряд факторов, который сопутствует матчу, не все так однозначно.

А дело, собственно, в том, что в день матча в Хабаровске ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков столбик термометра опустится ниже 10 градусов со знаком минус. Разумеется, такая погода не может считаться футбольной, и руководство "железнодорожников" на протяжении нескольких дней недвусмысленно давало понять, что встречу следует перенести в другой регион России. Однако РФПЛ все же приняло решение играть в Хабаровске, предлагая и футболистам, и болельщикам (если они будут) принять антифутбольные погодные условия.

Что касается вопроса представления команд, то начнем с хозяев поля. "СКА-Хабаровск" c 12 очками занимает нынче последнее место в Премьер-лиге, имея, откровенно говоря, небольшие шансы на спасение. Команда выигрывала в чемпионате только дважды, шесть встреч закончив миром, и в девяти матчах уступив. У дружины Алексея Поддубского был неплохой отрезок без поражений, но в крайних пяти турах первенства "армейцы" четырежды проигрывали, разойдясь миром только с "Уфой" в домашней встрече (2:2). В прошлом же матче СКА в родных стенах при неплохой игре уступил московскому ЦСКА со счетом 2:4.

"Локомотив" возглавляет чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя ("Зенит") на три очка. Команда Юрия Семина выдает сейчас отличный отрезок, не проигрывая уже четыре матча подряд. Только ЦСКА удалось отобрать очки у "железнодорожников", добыв ничью со счетом 2:2. А вот "Краснодар" (0:2), "Зенит" (0:3) и "Анжи" (0:1) подходов к воротам москвичей так и не нашли. В минувший четверг "Локомотив" провел судьбоносный матч в Лиге Европы с "Копенгагеном", и сумел не только вырвать победу со счетом 2:1, но и получить неплохую перспективу для выхода из группы. Отметим, что последнее поражение у "железнодорожников" случилось в гостях от "Уфы" (0:1) еще в середине октября.

Ну и как ни сказать о том, что единственный раз "Локомотив" играл в Хабаровске 15 июля 2009 года. Та игра состоялась в рамках 1/16 финала Кубка России. Хабаровские "армейцы", на стадионе имени Ленина, в присутствии 10 тысяч зрителей, сумели одолеть московских "железнодорожников" в упорном противостоянии со счетом 2:1.

Интересные факты противостояния "СКА-Хабаровск" и "Локомотива":

"СКА-Хабаровск" не выигрывает в чемпионате 5 игр кряду

Беспроигрышная серия "Локомотива" в Премьер-лиге длится 4 матча

На своем поле "армейцы" побеждали последний раз еще 30 сентября

Последнее поражение "железнодорожников" в чемпионате России датировано 15 октябрем

Ориентировочные составы на игру:

"СКА-Хабаровск": Довбня – Савичев, Димидко, Гришко, Эдиев, Наваловский, Казанков, Карасев, Дедечко, Никифоров, Маркович.

"Локомотив": Медведев – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Ан-н Миранчук, Ал-й Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив":

"Локомотив" – несомненный фаворит в этой паре, но легкой прогулки для "железнодорожников" наверняка не получится. В домашних матчах СКА играет очень напористо, атаковать не стесняется даже в поединках с серьезными соперниками. Но оборона команды выглядит очень слабо, пропущенные мячи случаются в каждой игре. В тоже время испытание морозным газоном на стадионе имени Ленина будет предельно жестким. Как показали предыдущие матчи, СКА в таких условиях способен на остроатакующий футбол с реализацией моментов.

В этой паре букмекеры на стороне столичной команды. На победу "Локомотива" коэффициент составляет 1.63 балла, в то время как успех гостей оценивается в 6 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.50 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Краснодар 18 30
5 Спартак Москва 17 28
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов