Испытание минусом: "Локомотив" встретится с "армейцами" Хабаровска на Дальнем Востоке

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

Стадион: "им. Ленина" (Хабаровск, Россия)

Начало матча: 12:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

В рамках 18-го тура российской Премьер-лиги лидер чемпионата московский "Локомотив" отправляется за тысячи километров от столицы, в гости к "СКА-Хабаровск". Команды занимают диаметрально противоположные полюса в таблице, поэтому на первый взгляд фаворит в предстоящей встрече очевиден. Но учитывая ряд факторов, который сопутствует матчу, не все так однозначно.

А дело, собственно, в том, что в день матча в Хабаровске ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков столбик термометра опустится ниже 10 градусов со знаком минус. Разумеется, такая погода не может считаться футбольной, и руководство "железнодорожников" на протяжении нескольких дней недвусмысленно давало понять, что встречу следует перенести в другой регион России. Однако РФПЛ все же приняло решение играть в Хабаровске, предлагая и футболистам, и болельщикам (если они будут) принять антифутбольные погодные условия.

Что касается вопроса представления команд, то начнем с хозяев поля. "СКА-Хабаровск" c 12 очками занимает нынче последнее место в Премьер-лиге, имея, откровенно говоря, небольшие шансы на спасение. Команда выигрывала в чемпионате только дважды, шесть встреч закончив миром, и в девяти матчах уступив. У дружины Алексея Поддубского был неплохой отрезок без поражений, но в крайних пяти турах первенства "армейцы" четырежды проигрывали, разойдясь миром только с "Уфой" в домашней встрече (2:2). В прошлом же матче СКА в родных стенах при неплохой игре уступил московскому ЦСКА со счетом 2:4.

"Локомотив" возглавляет чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя ("Зенит") на три очка. Команда Юрия Семина выдает сейчас отличный отрезок, не проигрывая уже четыре матча подряд. Только ЦСКА удалось отобрать очки у "железнодорожников", добыв ничью со счетом 2:2. А вот "Краснодар" (0:2), "Зенит" (0:3) и "Анжи" (0:1) подходов к воротам москвичей так и не нашли. В минувший четверг "Локомотив" провел судьбоносный матч в Лиге Европы с "Копенгагеном", и сумел не только вырвать победу со счетом 2:1, но и получить неплохую перспективу для выхода из группы. Отметим, что последнее поражение у "железнодорожников" случилось в гостях от "Уфы" (0:1) еще в середине октября.

Ну и как ни сказать о том, что единственный раз "Локомотив" играл в Хабаровске 15 июля 2009 года. Та игра состоялась в рамках 1/16 финала Кубка России. Хабаровские "армейцы", на стадионе имени Ленина, в присутствии 10 тысяч зрителей, сумели одолеть московских "железнодорожников" в упорном противостоянии со счетом 2:1.

Интересные факты противостояния "СКА-Хабаровск" и "Локомотива":

"СКА-Хабаровск" не выигрывает в чемпионате 5 игр кряду

Беспроигрышная серия "Локомотива" в Премьер-лиге длится 4 матча

На своем поле "армейцы" побеждали последний раз еще 30 сентября

Последнее поражение "железнодорожников" в чемпионате России датировано 15 октябрем

Ориентировочные составы на игру:

"СКА-Хабаровск": Довбня – Савичев, Димидко, Гришко, Эдиев, Наваловский, Казанков, Карасев, Дедечко, Никифоров, Маркович.

"Локомотив": Медведев – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Ан-н Миранчук, Ал-й Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив":

"Локомотив" – несомненный фаворит в этой паре, но легкой прогулки для "железнодорожников" наверняка не получится. В домашних матчах СКА играет очень напористо, атаковать не стесняется даже в поединках с серьезными соперниками. Но оборона команды выглядит очень слабо, пропущенные мячи случаются в каждой игре. В тоже время испытание морозным газоном на стадионе имени Ленина будет предельно жестким. Как показали предыдущие матчи, СКА в таких условиях способен на остроатакующий футбол с реализацией моментов.

В этой паре букмекеры на стороне столичной команды. На победу "Локомотива" коэффициент составляет 1.63 балла, в то время как успех гостей оценивается в 6 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru