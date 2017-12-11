Испытание "Терьерами": "Челси" едет в гости к домашнему "Хаддерсфилду"

"Хаддерсфилд Таун" – "Челси"

Стадион: "Джон Смитс" (Хаддерсфилд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Андре Марринер

Изнурительный футбольный английский марафон продолжается! Традиционно за декабрь месяц команды Премьер-Лиги сыграют восемь туров, а некоторые из них еще зацепили последний матч в еврокубках и на следующей неделе сыграют в рамках Кубка лиги, как например, "Челси". Во многом именно этот период расставляет всех на свои места и уже после Нового Года разговоры о чемпионе и главных претендентах на понижения в классе имеют какую-то почву. 17-й игровой уик-энд откроется вторничным вечером тремя играми, в одной из которых действующий чемпион отправится в гости к новичку высшего дивизиона "Хаддерсфилда".

Несмотря на огромную разницу в классе, без сомнений, испытание для лондонцев будет еще то. Как известно, статистика не врет, и она показывает, что коллектив Давида Вагнера очень домашняя команда. Ведь в последних четырех матчах на стадионе "Джон Смитс" "Терьеры" набрали целых девять очков, в том числе взяв верх и над "Манчестер Юнайтед". Также стоит отметить, что, имея самый скромный бюджет в АПЛ "Хаддерсфилд" в данный момент выступает лучше из всех новичков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

"Челси" немного подустал. Это особенно было заметно в прошлом матче с "Вест Хэмом", в котором "синие" уступили, тем самым прервав свою беспроигрышную серию из восьми матчей. Тем не менее, потери очков главными конкурентами позволили лондонцам удержаться на третьей позиции, по-прежнему отставая от впереди идущих "красных дьяволов" на три очка. Каких-то больших кадровых проблем у обеих команд перед очной встречей нет, но все же определенной ротации от Вагнера и Конте ждать стоит.

Интересные факты противостояния "Хаддерфилда" и "Челси":

"Хаддерсфилд" выиграл три из последних четырех домашних матчей в рамках Премьер-Лиги, в позапрошлом туре уступив лишь лидеру "Манчестер Сити".

За 16 туров текущей кампании "Терьеры" набрали 18 очков, а это больше, чем все три новичка прошлого сезона: "Бернли" (16), "Мидлсбро" (15), "Халл Сити" (12).

Стадион "Джон Смитс" может стать юбилейным 50-м для "пенсионеров", на котором те одержали победу в рамках АПЛ. По этому показателю лондонцев опережают только "Ливерпуль" и оба манчестерских гранда.

Ориентировочные составы на игру:

Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Йоргенсен, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Качунга, Инс, ван Ла Парра, Мунье

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Азар, Батшуайи

Прогноз на матч "Хаддерфилд" – "Челси":

Несмотря на то, что "Челси" несколько дней назад уступил "Вест Хэму" букмекеры полностью уверены в том, что "пенсионеры" реабилитируются уже в выездном поединке против "Хаддерсфилда".

На победу лондонцев специалисты предлагают небольшой коэффициент 1.4. В то время, как поставив на "Терьеров" можно сорвать куш, ведь котировки на их викторию колеблются в пределах от 8.5 до 10.5 в зависимости от конторы.

Богдан Архипенко

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