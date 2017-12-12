Испытание "Терьерами": "Челси" едет в гости к домашнему "Хаддерсфилду"

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Испытание "Терьерами": "Челси" едет в гости к домашнему "Хаддерсфилду"

"Хаддерсфилд Таун"  –  "Челси"

Стадион: "Джон Смитс" (Хаддерсфилд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Андре Марринер

Изнурительный футбольный английский марафон продолжается! Традиционно за декабрь месяц команды Премьер-Лиги сыграют восемь туров, а некоторые из них еще зацепили последний матч в еврокубках и на следующей неделе сыграют в рамках Кубка лиги, как например, "Челси". Во многом именно этот период расставляет всех на свои места и уже после Нового Года разговоры о чемпионе и главных претендентах на понижения в классе имеют какую-то почву. 17-й игровой уик-энд откроется вторничным вечером тремя играми, в одной из которых действующий чемпион отправится в гости к новичку высшего дивизиона "Хаддерсфилда".

Несмотря на огромную разницу в классе, без сомнений, испытание для лондонцев будет еще то. Как известно, статистика не врет, и она показывает, что коллектив Давида Вагнера очень домашняя команда. Ведь в последних четырех матчах на стадионе "Джон Смитс" "Терьеры" набрали целых девять очков, в том числе взяв верх и над "Манчестер Юнайтед". Также стоит отметить, что, имея самый скромный бюджет в АПЛ "Хаддерсфилд" в данный момент выступает лучше из всех новичков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

"Челси" немного подустал. Это особенно было заметно в прошлом матче с "Вест Хэмом", в котором "синие" уступили, тем самым прервав свою беспроигрышную серию из восьми матчей. Тем не менее, потери очков главными конкурентами позволили лондонцам удержаться на третьей позиции, по-прежнему отставая от впереди идущих "красных дьяволов" на три очка. Каких-то больших кадровых проблем у обеих команд перед очной встречей нет, но все же определенной ротации от Вагнера и Конте ждать стоит.

Интересные факты противостояния "Хаддерфилда" и "Челси":

"Хаддерсфилд" выиграл три из последних четырех домашних матчей в рамках Премьер-Лиги, в позапрошлом туре уступив лишь лидеру "Манчестер Сити".

За 16 туров текущей кампании "Терьеры" набрали 18 очков, а это больше, чем все три новичка прошлого сезона: "Бернли" (16), "Мидлсбро" (15), "Халл Сити" (12).

Стадион "Джон Смитс" может стать юбилейным 50-м для "пенсионеров", на котором те одержали победу в рамках АПЛ. По этому показателю лондонцев опережают только "Ливерпуль" и оба манчестерских гранда.

Ориентировочные составы на игру:

Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Йоргенсен, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Качунга, Инс, ван Ла Парра, Мунье

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Азар, Батшуайи

Прогноз на матч "Хаддерфилд""Челси":

Несмотря на то, что "Челси" несколько дней назад уступил "Вест Хэму" букмекеры полностью уверены в том, что "пенсионеры" реабилитируются уже в выездном поединке против "Хаддерсфилда".

На победу лондонцев специалисты предлагают небольшой коэффициент 1.4. В то время, как поставив на "Терьеров" можно сорвать куш, ведь котировки на их викторию колеблются в пределах от 8.5 до 10.5 в зависимости от конторы.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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