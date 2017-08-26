Испытывающий трудности на выезде "Спартак" отправляется в гости к домашнему "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" – "Спартак"

Стадион: "Стадион имени Ленина" (Хабаровск)

Начало матча: 11:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

Уже потихоньку стали все привыкать, что иногда по московскому времени матчи российской Премьер-Лиги проходят с утра. Виновником сего является новичок высшего дивизиона "СКА-Хабаровск", который проведет уже четвертый поединок дома на стадионе имени Ленина и в этот раз на Дальний Восток прилетел действующий чемпион "Спартак". Ровно год назад "красно-белые" уже бывали в гостях у армейцев, и тогда в рамках 1/16 финала Кубка России тогда еще клуб ФНЛ выбил гранда, победив со счетом 1:0. Воспоминания для "спартаковцев" не самые приятные, да и сейчас существует определенная нервозность.

Несмотря на статус чемпиона, подопечные Массимо Карреры начали сезон очень и очень плохо. Текущее всего лишь десятое место в турнирной таблице после семи туров и отставание от лидера "Зенита" на 11 очков – факт, который говорит сам за себя. Более того, "Спартаку" в этом сезоне не удаются выездные встречи. Пока предел – это ничья, как в матчах с соседями по городу "Динамо" и неудобной, но куда более скромной "Уфой". Сильно по самолюбию "мясных" ударило два последних поражения принципиальным соперникам ЦСКА и "Локомотиву". Оба фиаско застали чемпиона в самой концовке, что свидетельствует о слабой психологии команды. В Хабаровск столичный клуб отправился без Александра Самедова, который схлопотал красную карточку в противостоянии с "железнодорожниками".

"СКА-Хабаровск" – пока что вторая команда из конца турнирной таблицы, но большего требовать от дальневосточников было бы глупо. Команда Алексея Поддубского и без того после четырех подряд поражений взяла себя в руки и уже успела разделаться с "Анжи", сыграть вничью с "Рубином" и отобрать очки на "Петровском" у "Тосно". Вообщем, армейцы набрали неплохой ход, а при аншлаге на стадионе, можно не сомневаться, хабаровчане выложатся на все сто процентов.

Интересные факты противостояния "СКА-Хабаровск" и "Спартака":

В новейшей истории "СКА-Хабаровск" и московский "Спартак" встречались лишь однажды. В прошлом сезоне хабаровчане выбили "красно-белых" из Кубка России. Единственный победный гол забил Владислав Никифоров.

"Спартак" еще не разу в текущем сезоне не побеждал в гостях.

"СКА-Хабаровск" – домашняя команда. В родных стенах армейцы уступили только "Зениту" в рамках первого тура РФПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

СКА-Хабаровск: Довбня, Черевко, Пуцко, Димидко, Баляйкин, Наваловский, Федотов, Калинский, Дедечко, Корян, Маркович

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Промес, Глушаков, Мельгарехо, Л. Адриано

Прогноз на матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак":

Несмотря на непростые отношения "спартаковцев" с выездными матчами, именно они являются фаворитом в матче против "СКА-Хабаровск". И если проигрыш московским клубам еще можно понять и простить, то фиаско с армейцами может сыграть злую шутку с итальянским наставником.

На победу "красно-белых" специалисты выставляют коэффициент 1.5, а выигрыш хабаровчан оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

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