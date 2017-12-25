Исследование определило идеальные подписания для "Барселоны"

Статистическое исследование, проведенное букмекерской конторой BetStars, определило идеальные подписания для каталонской "Барселоны".

В результате проведенного анализа было установлено, что в наибольшей степени "сине-гранатовые" нуждаются в игроке, выступающем на позиции плеймейкера. Учитывая это, специалистами BetStars на основе ряде факторов были определены две идеальные кандидатуры на эту роль: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм").

Напомним, "Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком "Лиона". | soccernews.ru