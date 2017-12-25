Исследование определило идеальные подписания для "Барселоны"

Теги барселонакевин де брюйнетоттенхэмкристиан эриксенманчестер сити

Исследование определило идеальные подписания для "Барселоны"Статистическое исследование, проведенное букмекерской конторой BetStars, определило идеальные подписания для каталонской "Барселоны".

В результате проведенного анализа было установлено, что в наибольшей степени "сине-гранатовые" нуждаются в игроке, выступающем на позиции плеймейкера. Учитывая это, специалистами BetStars на основе ряде факторов были определены две идеальные кандидатуры на эту роль: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм").

Напомним, "Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком "Лиона". | soccernews.ru

комментарии
коба

какие отступные за обоих?

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Сергей

если обеих купят это будэт секси

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