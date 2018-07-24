Исследование показало, что у Роналду - тело 20-летнего футболиста

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Исследование показало, что у Роналду - тело 20-летнего футболистаИсследование показало, что у новоиспеченного форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - тело 20-летнего футболиста.

Так, по сведениям Marca, медицинский осмотр 33-летнего португальца, который он прошел в "старой синьоре", установил, что в организме пятикратного обладателя "Золотого мяча" содержится всего 7%, хотя в среднем этот показатель для людей его возраста равняется 10%. Кроме того, мышечная масса составляет 50% его тела, тогда как ее уровень у его сверстников обычно равняется 46%. Еще одним показателем отличной физической формы Роналду является тот факт, что на Чемпионате Мира в России он стал самым быстрым игроком, разогнавшись до скорости 33,98 километров в час.

Напомним, Роналду просит "Ювентус" купит его соотечественника. | soccernews.ru

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