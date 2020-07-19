"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

"Истанбул Башакшехир" стал чемпионом Турции за тур до окончания сезона.

В предпоследнем матче турнира "Башакшехир" обыграл "Кайсериспор" (1:0). В то же время "Трабзонспор" проиграл "Коньяспору" и потерял шанс догнать столичную команду.

Для "Башакшекира" это первое чемпионство в истории.

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