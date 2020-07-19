"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

Теги истанбул бб

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

"Истанбул Башакшехир" стал чемпионом Турции за тур до окончания сезона.

В предпоследнем матче турнира "Башакшехир" обыграл "Кайсериспор" (1:0). В то же время "Трабзонспор" проиграл "Коньяспору" и потерял шанс догнать столичную команду.

Для "Башакшекира" это первое чемпионство в истории.

Не пропустите: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов

"Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов