"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции
"Истанбул Башакшехир" стал чемпионом Турции за тур до окончания сезона.
В предпоследнем матче турнира "Башакшехир" обыграл "Кайсериспор" (1:0). В то же время "Трабзонспор" проиграл "Коньяспору" и потерял шанс догнать столичную команду.
ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020
#TürkiyeninYeniŞampiyonu pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP
Для "Башакшекира" это первое чемпионство в истории.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|36
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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