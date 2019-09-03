"Истанбул Башакшехир" пополнился экс-игроком "Зенита" и "Ливерпуля"
Словацкий защитник Мартин Шкртел перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист расторг контракт с "Аталантой", поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Стоит отметить, что Шкртел покинул "Аталанту" спустя всего несколько недель после перехода в итальянский клуб.
34-летний Шкртел ранее выступал за "Тренчин", "Зенит", "Ливерпуль" и "Фенербахче". За сборную Словакии сыграл 103 матча и забил шесть голов. Чемпион России, обладатель Кубка английской лиги.
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