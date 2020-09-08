"Истанбул Башакшехир" представил защитника Рафаэла в стиле черепашки-ниндзя

"Истамбул Башакшехир" представил новичка Рафаэля. Футболист перешел из "Лиона" в турецкий клуб на правах свободного агента.

Презентация прошла в стиле "Черепашек-ниндзя", так как игрока зовут, как одного из персонажей мультфильма.

В видео футболист появляется и в бандане красного цвета как герой мультсериала.

30-летний защитник будет играть в турецком клубе до 2023 года под 4-м номером.

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