"Истанбул Башакшехир" представил защитника Рафаэла в стиле черепашки-ниндзя
"Истамбул Башакшехир" представил новичка Рафаэля. Футболист перешел из "Лиона" в турецкий клуб на правах свободного агента.
Презентация прошла в стиле "Черепашек-ниндзя", так как игрока зовут, как одного из персонажей мультфильма.
September 8, 2020
В видео футболист появляется и в бандане красного цвета как герой мультсериала.
30-летний защитник будет играть в турецком клубе до 2023 года под 4-м номером.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24