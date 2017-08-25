"Истанбул Башакшехир" продлил контракт с Адебайором

"Истанбул Башакшехир" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Эммануэлем Адебайором.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2018 году.

33-летний Адебайор выступает за турецкий клуб с января 2017 года, сыграл 22 матча и забил 8 голов.

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