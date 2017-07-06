"Истанбул ББ" объявил о трансфере Клиши

Защитник Гаэль Клиши стал игроком "Истанбул ББ", сообщает официальный твиттер клуба.

Ожидается, что завтра футболист пройдет медобследование и заключит соглашение с клубом.

В минувшем сезоне Клиши провел 39 матчей за "Манчестер Сити" и забил 2 гола.

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