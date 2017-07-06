"Истанбул ББ" объявил о трансфере Клиши

Теги истанбул ббгаэль клишиманчестер сити

"Истанбул ББ" объявил о трансфере Клиши

Защитник Гаэль Клиши стал игроком "Истанбул ББ", сообщает официальный твиттер клуба.

Ожидается, что завтра футболист пройдет медобследование и заключит соглашение с клубом.

В минувшем сезоне Клиши провел 39 матчей за "Манчестер Сити" и забил 2 гола.

Читайте также: Кудряшов ведёт переговоры с "Истанбулом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Касимпаса 34 43
10 Коньяспор 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Кайсериспор 34 38
15 Бурсаспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов