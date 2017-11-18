"Истанбул" благодаря хет-трику Адебайора уничтожил "Галатасарай" и другие результаты 12-го тура чемпионата Турции

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"Истанбул" благодаря хет-трику Адебайора уничтожил "Галатасарай" и другие результаты 12-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 12-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Галатасарай" на выезде потерпел унизительное поражение от "Истанбула", а в двух других встречах были зафиксированы ничьи.

"Истанбул" – "Галатасарай" - 5:1

Голы: Аттама, 25 - 1:0, Адебайор, 42 - 2:0, Гомис, 55 - 2:1, Адебайор, 58 - 3:1, Адебайор, 76 (пенальти) - 4:1, Фрай, 89 - 5:1.


"Бурсаспор" – "Гёзтепе" - 0:0


"Коньяспор" – "Антальяспор" - 1:1

Голы: Фофана, 75 - 1:0, Это'О, 85 - 1:1.

Не пропустите: "Бешикташ" на своём поле потерял очки в матче с "Акхисаром Беледие". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 12 26
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 12 22
5 Сивасспор 11 19
6 Бурсаспор 12 18
7 Гёзтепе АС Измир 12 18
8 Акхисар Беледийе ГС 12 18
9 Фенербахче 11 17
10 Аланьяспор 12 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Малатия Беледийеспор 12 14
13 Антальяспор 12 13
14 Касимпаса 11 12
15 Коньяспор 12 11
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 12 8
18 Генчлербирлиги 12 8
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