"Истанбул" благодаря хет-трику Адебайора уничтожил "Галатасарай" и другие результаты 12-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 12-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Галатасарай" на выезде потерпел унизительное поражение от "Истанбула", а в двух других встречах были зафиксированы ничьи.

"Истанбул" – "Галатасарай" - 5:1

Голы: Аттама, 25 - 1:0, Адебайор, 42 - 2:0, Гомис, 55 - 2:1, Адебайор, 58 - 3:1, Адебайор, 76 (пенальти) - 4:1, Фрай, 89 - 5:1.



"Бурсаспор" – "Гёзтепе" - 0:0



"Коньяспор" – "Антальяспор" - 1:1

Голы: Фофана, 75 - 1:0, Это'О, 85 - 1:1.

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