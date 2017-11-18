"Истанбул" благодаря хет-трику Адебайора уничтожил "Галатасарай" и другие результаты 12-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 12-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Галатасарай" на выезде потерпел унизительное поражение от "Истанбула", а в двух других встречах были зафиксированы ничьи.
"Истанбул" – "Галатасарай" - 5:1
Голы: Аттама, 25 - 1:0, Адебайор, 42 - 2:0, Гомис, 55 - 2:1, Адебайор, 58 - 3:1, Адебайор, 76 (пенальти) - 4:1, Фрай, 89 - 5:1.
"Бурсаспор" – "Гёзтепе" - 0:0
"Коньяспор" – "Антальяспор" - 1:1
Голы: Фофана, 75 - 1:0, Это'О, 85 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|12
|26
|2
|Истанбул ББ
|12
|26
|3
|Бешикташ
|12
|22
|4
|Кайсериспор
|12
|22
|5
|Сивасспор
|11
|19
|6
|Бурсаспор
|12
|18
|7
|Гёзтепе АС Измир
|12
|18
|8
|Акхисар Беледийе ГС
|12
|18
|9
|Фенербахче
|11
|17
|10
|Аланьяспор
|12
|17
|11
|Трабзонспор
|12
|16
|12
|Малатия Беледийеспор
|12
|14
|13
|Антальяспор
|12
|13
|14
|Касимпаса
|11
|12
|15
|Коньяспор
|12
|11
|16
|Карабюкспор
|11
|8
|17
|Османлыспор
|12
|8
|18
|Генчлербирлиги
|12
|8