"Истанбул" – "Бурсаспор" - 1:0 (обзор)

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"Истанбул" – "Бурсаспор" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Бурсаспором".

Не пропустите: "Истанбул" в родных стенах одолел "Бурсаспор". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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