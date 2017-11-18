"Истанбул" – "Галатасарай" - 5:1 (обзор)

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"Истанбул" – "Галатасарай" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Истанбул" благодаря хет-трику Адебайора уничтожил "Галатасарай" и другие результаты 12-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 12 26
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 12 22
5 Сивасспор 11 19
6 Бурсаспор 12 18
7 Гёзтепе АС Измир 12 18
8 Акхисар Беледийе ГС 12 18
9 Фенербахче 11 17
10 Аланьяспор 12 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Малатия Беледийеспор 12 14
13 Антальяспор 12 13
14 Касимпаса 11 12
15 Коньяспор 12 11
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 12 8
18 Генчлербирлиги 12 8
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