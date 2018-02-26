"Истанбул" – "Генчлербирлиги" - 1:1 (обзор)

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"Истанбул" – "Генчлербирлиги" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Генчлербирлиги".

Не пропустите: Гол Адебайора не помог "Истанбулу" победить "Генчлербирлиги" и вернуться на первое место. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 23 47
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 23 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Акхисар Беледийе ГС 23 30
11 Касимпаса 23 29
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 23 26
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 23 20
18 Карабюкспор 23 12
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