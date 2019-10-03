"Истанбул" и менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью, "Рома" и "Вольфсберг" обменялись голами

"Истанбул Башакшехир" и "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграли вничью в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

В другом матче группы J "Вольфсберг" и "Рома" обменялись голами.

"Истанбул Башакшехир" - "Боруссия М" 1:1 (0:0)

Голы: Вишча, 55 - 1:0, Херрманн, 90+1 - 1:1.

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Шкртел, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Алексич (Окечукву, 46), Вишча, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи (Мехмет Топал, 89), Гульбраннсен, Кривелли (Элиа, 78).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 76), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер (Херрманн, 64), Закария, Нойхаус, Плеа (Раффаэл, 46), Эмболо, Тюрам.

"Вольфсберг" - "Рома" - 1:1 (0:1)

Голы: Спинаццола, 27 - 0:1, Линдль, 51 - 1:1.

"Вольфсберг": Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль (Шмербек, 88), Рицмайер (Верницниг, 90+2), Шмид, Ляйтгеб, Вайссман (Шмидт, 81), Ньянгбо.

"Рома": Миранте, Фасио, Сантон, Спинаццола (Коларов, 80), Манчини, Пасторе (Антонуччи, 77), Кристанте (Верету, 82), Диавара, Дзаньоло, Калинич, Клайверт.

У "Ромы" и "Вольфсберга" по 4 балла, у "Истамбула" и "Боруссии" по 1 очку. Следующие матчи команд состояться 24 октября.

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