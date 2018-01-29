"Истанбул" – "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)

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"Истанбул" – "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Карабюкспором".

Не пропустите: Турецкий погром: "Истанбул" уничтожил "Карабюкспор". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 19 42
2 Галатасарай 19 41
3 Фенербахче 19 37
4 Бешикташ 19 36
5 Трабзонспор 19 31
6 Кайсериспор 19 31
7 Гёзтепе АС Измир 19 31
8 Сивасспор 19 27
9 Малатия Беледийеспор 19 26
10 Бурсаспор 19 25
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 19 21
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 19 18
16 Антальяспор 19 18
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 19 9
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