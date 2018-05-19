"Истанбул" – "Касымпаша" - 3:2, "Бешикташ" – "Сивасспор" - 5:1 (обзоры)

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"Истанбул" – "Касымпаша" - 3:2, "Бешикташ" – "Сивасспор" - 5:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 34-го тура чемпионата Турции.

"Истанбул" – "Касымпаша" - 3:2 

"Бешикташ" – "Сивасспор" - 5:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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