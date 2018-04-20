"Истанбул" – "Кайсериспор" - 3:1 (обзор)

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"Истанбул" – "Кайсериспор" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Кайсериспором".

Не пропустите: "Истанбул" обыгрывает "Кайсериспор" и выходит на первое место в чемпионате Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 30 62
2 Галатасарай 29 60
3 Бешикташ 29 59
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 30 46
6 Сивасспор 30 44
7 Кайсериспор 30 44
8 Гёзтепе АС Измир 29 43
9 Касимпаса 29 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Антальяспор 29 35
13 Акхисар Беледийе ГС 29 34
14 Аланьяспор 29 32
15 Османлыспор 30 32
16 Генчлербирлиги 30 30
17 Коньяспор 29 29
18 Карабюкспор 30 12
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