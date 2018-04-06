"Истанбул" – "Малатияспор" - 1:0 (обзор)

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"Истанбул" – "Малатияспор" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Малатияспором".

Не пропустите: "Истанбул" одолел "Малатияспор" и вышел на первое место в чемпионате Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 28 59
2 Галатасарай 27 57
3 Бешикташ 27 53
4 Фенербахче 27 51
5 Трабзонспор 28 45
6 Сивасспор 27 41
7 Кайсериспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 28 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 27 33
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 28 12
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