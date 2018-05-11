"Истанбул" обыграл "Антальяспор" и догнал лидера чемпионата Турции

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"Истанбул" обыграл "Антальяспор" и догнал лидера чемпионата Турции

В рамках 33-го тура чемпионата Турции "Истанбул" в гостях выиграл у "Антальяспора" со счётом 2:0. Благодаря этой победе стамбульская команда догнала лидера первенства "Галатасарай", однако у "львов" есть матч в запасе.

"Антальяспор" – "Истанбул" - 0:2

Голы: Байич, 30 - 0:1, Вишча, 76 - 0:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 32 69
2 Истанбул ББ 33 69
3 Фенербахче 32 66
4 Бешикташ 32 65
5 Трабзонспор 32 49
6 Гёзтепе АС Измир 32 48
7 Сивасспор 32 48
8 Кайсериспор 32 44
9 Касимпаса 32 43
10 Малатия Беледийеспор 32 40
11 Бурсаспор 32 39
12 Антальяспор 33 38
13 Аланьяспор 32 36
14 Акхисар Беледийе ГС 32 36
15 Коньяспор 32 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 32 30
18 Карабюкспор 32 12
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