"Истанбул" обыграл "Антальяспор" и догнал лидера чемпионата Турции

В рамках 33-го тура чемпионата Турции "Истанбул" в гостях выиграл у "Антальяспора" со счётом 2:0. Благодаря этой победе стамбульская команда догнала лидера первенства "Галатасарай", однако у "львов" есть матч в запасе.

"Антальяспор" – "Истанбул" - 0:2

Голы: Байич, 30 - 0:1, Вишча, 76 - 0:2.

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