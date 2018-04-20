"Истанбул" обыгрывает "Кайсериспор" и выходит на первое место в чемпионате Турции

В рамках 30-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле выиграл у "Кайсериспора" со счётом 3:1. Благодаря этой победе стамбульская команда вернулась на первое место в турнирной таблице первенства, опередив "Галатасарай" и "Бешикташ".

"Истанбул" – "Кайсериспор" - 3:1

Голы: Вишча, 28 - 1:0, Булут, 54 - 1:1, Туран, 66 - 2:1, Элиа, 90 - 3:1.

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