"Истанбул" обыгрывает "Кайсериспор" и выходит на первое место в чемпионате Турции

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"Истанбул" обыгрывает "Кайсериспор" и выходит на первое место в чемпионате Турции

В рамках 30-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле выиграл у "Кайсериспора" со счётом 3:1. Благодаря этой победе стамбульская команда вернулась на первое место в турнирной таблице первенства, опередив "Галатасарай" и "Бешикташ".

"Истанбул" – "Кайсериспор" - 3:1

Голы: Вишча, 28 - 1:0, Булут, 54 - 1:1, Туран, 66 - 2:1, Элиа, 90 - 3:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 30 62
2 Галатасарай 29 60
3 Бешикташ 29 59
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 30 46
6 Сивасспор 30 44
7 Кайсериспор 30 44
8 Гёзтепе АС Измир 29 43
9 Касимпаса 29 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Антальяспор 29 35
13 Акхисар Беледийе ГС 29 34
14 Аланьяспор 29 32
15 Османлыспор 30 32
16 Генчлербирлиги 30 30
17 Коньяспор 29 29
18 Карабюкспор 30 12
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