"Истанбул" одолел "Малатияспор" и вышел на первое место в чемпионате Турции
В рамках 28-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле минимально обыграл "Малатияспор". Благодаря этой победе стамбульская команда вышла на первое место в турнирной таблице первенства, обойдя "Галатасарай".
"Истанбул" – "Малатияспор" - 1:0
Гол: Элиа, 18 - 1:0.
"Истанбул": Бабаджан, Кайсара, Текдемир, Епуряну, Клиши, Туран, Белезоглу, Вишча, Кахведжи (Инлер, 90), Элиа (Фрай, 85), Адебайор (Байич, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Галатасарай
|27
|57
|3
|Бешикташ
|27
|53
|4
|Фенербахче
|27
|51
|5
|Трабзонспор
|28
|45
|6
|Сивасспор
|27
|41
|7
|Кайсериспор
|28
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|40
|9
|Малатия Беледийеспор
|28
|37
|10
|Касимпаса
|27
|34
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|27
|34
|12
|Антальяспор
|28
|34
|13
|Бурсаспор
|27
|33
|14
|Аланьяспор
|27
|28
|15
|Османлыспор
|27
|28
|16
|Генчлербирлиги
|27
|27
|17
|Коньяспор
|27
|25
|18
|Карабюкспор
|28
|12