"Истанбул" одолел "Малатияспор" и вышел на первое место в чемпионате Турции

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"Истанбул" одолел "Малатияспор" и вышел на первое место в чемпионате Турции

В рамках 28-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле минимально обыграл "Малатияспор". Благодаря этой победе стамбульская команда вышла на первое место в турнирной таблице первенства, обойдя "Галатасарай".

"Истанбул" – "Малатияспор" - 1:0

Гол: Элиа, 18 - 1:0.

"Истанбул": Бабаджан, Кайсара, Текдемир, Епуряну, Клиши, Туран, Белезоглу, Вишча, Кахведжи (Инлер, 90), Элиа (Фрай, 85), Адебайор (Байич, 72).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 28 59
2 Галатасарай 27 57
3 Бешикташ 27 53
4 Фенербахче 27 51
5 Трабзонспор 28 45
6 Сивасспор 27 41
7 Кайсериспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 28 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 27 33
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 28 12
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