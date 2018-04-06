"Истанбул" одолел "Малатияспор" и вышел на первое место в чемпионате Турции

В рамках 28-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле минимально обыграл "Малатияспор". Благодаря этой победе стамбульская команда вышла на первое место в турнирной таблице первенства, обойдя "Галатасарай".

"Истанбул" – "Малатияспор" - 1:0

Гол: Элиа, 18 - 1:0.

"Истанбул": Бабаджан, Кайсара, Текдемир, Епуряну, Клиши, Туран, Белезоглу, Вишча, Кахведжи (Инлер, 90), Элиа (Фрай, 85), Адебайор (Байич, 72).

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