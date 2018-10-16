"Истанбул" оштрафовал Турана на крупную сумму за драку с турецким певцом

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"Истанбул" оштрафовал Турана на крупную сумму за драку с турецким певцом

"Истанбул" оштрафовал своего полузащитника Арду Турана на крупную сумму за драку с турецким певцом Беркаем Шахином.

Как сообщает официальный сайт клуба, взыскание с 31-летнего футболиста составит 2,5 миллиона турецких лир, что эквивалентно 370 тысячам евро.

При этом Туран не будет отстранён от работы с командой до вынесения судебного решения. Напомним, что игроку, права на которого принадлежат "Барселоне", грозит до 12 лет тюремного заключения. | http://soccernews.ru

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