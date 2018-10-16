"Истанбул" оштрафовал Турана на крупную сумму за драку с турецким певцом
"Истанбул" оштрафовал своего полузащитника Арду Турана на крупную сумму за драку с турецким певцом Беркаем Шахином.
Как сообщает официальный сайт клуба, взыскание с 31-летнего футболиста составит 2,5 миллиона турецких лир, что эквивалентно 370 тысячам евро.
При этом Туран не будет отстранён от работы с командой до вынесения судебного решения. Напомним, что игроку, права на которого принадлежат "Барселоне", грозит до 12 лет тюремного заключения. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Бешикташ
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|Гёзтепе АС Измир
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|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
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|Карабюкспор
|34
|12