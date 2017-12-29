"Истанбул" поблагодарил "Эвертон" за трансфер Тосуна

"Истанбул" в своём твиттере поблагодарил "Эвертон" за трансфер форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна.

"Спасибо, что забрали Тосуна у нашего грозного соперника "Бешикташа". Вы точно не пожалеете об этой покупке" - гласит запись турецкого клуба в микроблоге.

Напомним, что и "Истанбул", и "Бешикташ" базируются в городе Стамбул. Кроме того, обе команды борются за чемпионский титул.

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