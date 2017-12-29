"Истанбул" поблагодарил "Эвертон" за трансфер Тосуна

Теги истанбул бббешикташэвертондженк тосун

"Истанбул" поблагодарил "Эвертон" за трансфер Тосуна

"Истанбул" в своём твиттере поблагодарил "Эвертон" за трансфер форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна.

"Спасибо, что забрали Тосуна у нашего грозного соперника "Бешикташа". Вы точно не пожалеете об этой покупке" - гласит запись турецкого клуба в микроблоге.

Напомним, что и "Истанбул", и "Бешикташ" базируются в городе Стамбул. Кроме того, обе команды борются за чемпионский титул.  

Не пропустите: Тосун попрощался с болельщиками "Бешикташа" и перейдет в "Эвертон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов