"Истанбул" подписал вингера сборной Бельгии

Вингер Насер Шадли перешёл из "Монако" в "Истанбул", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. Футболист заключил с турками двухлетний контракт.

31-летний Шадли выступал за "Монако" с августа 2018 года, сыграл 22 матча, результативными действиями не отличался.

В прошлом сезоне игрок сборной Бельгии сдавался в аренду "Андерлехту", забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 19 играх.

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