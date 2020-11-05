"Истанбул" прервал рекордную серию "Манчестер Юнайтед"
До вчерашнего дня "Манчестер Юнайтед" не проигрывал на выезде почти 10 месяцев.
"Красные дьяволы" после поражения от "Ливерпуля" на "Энфилде" 19 января больше не уступали на чужом поле.
"МЮ" сумел установить новый клубный рекорд - 10 гостевых побед подряд.
Великолепную серию "Юнайтед" в среду прервал "Истанбул", победивший дома именитого соперника со счётом 2:1.
Не пропустите: Впервые за 48 лет "Манчестер Юнайтед" не победил в четырёх стартовых домашних матчах чемпионата. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18