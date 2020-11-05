"Истанбул" прервал рекордную серию "Манчестер Юнайтед"

До вчерашнего дня "Манчестер Юнайтед" не проигрывал на выезде почти 10 месяцев.

"Красные дьяволы" после поражения от "Ливерпуля" на "Энфилде" 19 января больше не уступали на чужом поле.

"МЮ" сумел установить новый клубный рекорд - 10 гостевых побед подряд.

Великолепную серию "Юнайтед" в среду прервал "Истанбул", победивший дома именитого соперника со счётом 2:1.

Не пропустите: Впервые за 48 лет "Манчестер Юнайтед" не победил в четырёх стартовых домашних матчах чемпионата. | http://soccernews.ru