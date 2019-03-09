"Истанбул" с Кудряшовым одолел "Фенербахче"

Теги истанбул ббфенербахчефедор кудряшов

"Истанбул" с Кудряшовым одолел "Фенербахче"

В рамках 25-го тура турецкой Суперлиги "Истанбул" одержал победу над "Фенербахче".

"Истанбул" продолжает лидировать в чемпионате и отрыв от "Галатасарая" теперь составляет 11 очков. Отметим, что защитник "Истанбула" Федор Кудряшов провел на поле весь матч, а вот Роман Нойштедтер за "Фенербахче" не сыграл.

"Истанбул" - "Фенербахче" - 2:1

Голы: Робиньо, 19 - 1:0, Роберто Солдадо, 73 - 1:1, Наполеони, 83 - 2:1.

Читайте также: В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай Галатасарай 34 75
2 Фенербахче Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор Сивасспор 34 49
8 Касимпаса Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор Антальяспор 34 38
15 Коньяспор Коньяспор 34 36
16 Османлыспор Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор Карабюкспор 34 12
Полная таблица

топ-5 тегов