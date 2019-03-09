"Истанбул" с Кудряшовым одолел "Фенербахче"
В рамках 25-го тура турецкой Суперлиги "Истанбул" одержал победу над "Фенербахче".
"Истанбул" продолжает лидировать в чемпионате и отрыв от "Галатасарая" теперь составляет 11 очков. Отметим, что защитник "Истанбула" Федор Кудряшов провел на поле весь матч, а вот Роман Нойштедтер за "Фенербахче" не сыграл.
"Истанбул" - "Фенербахче" - 2:1
Голы: Робиньо, 19 - 1:0, Роберто Солдадо, 73 - 1:1, Наполеони, 83 - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12