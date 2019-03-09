"Истанбул" с Кудряшовым одолел "Фенербахче"

В рамках 25-го тура турецкой Суперлиги "Истанбул" одержал победу над "Фенербахче".

"Истанбул" продолжает лидировать в чемпионате и отрыв от "Галатасарая" теперь составляет 11 очков. Отметим, что защитник "Истанбула" Федор Кудряшов провел на поле весь матч, а вот Роман Нойштедтер за "Фенербахче" не сыграл.

"Истанбул" - "Фенербахче" - 2:1

Голы: Робиньо, 19 - 1:0, Роберто Солдадо, 73 - 1:1, Наполеони, 83 - 2:1.

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