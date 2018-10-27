"Истанбул" сильнее "Коньяспора" и другие результаты 10-го тура чемпионата Турции

В рамках десятого тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. В пятницу "Бурсаспор" обыграл "Аланьяспор", а в субботу "Эрзурумспор" сыграл вничью с "Касымпашей", "Истанбул" одолел "Коньяспор", а "Антальяспор" и "Трабзонспор" сильнейшего не выявили.

"Бурсаспор" - "Аланьяспор" - 2:0

Голы: Латовлевич, 2 - 1:0, Кара, 45 - 2:0.



"Эрзурумспор" - "Касымпаша" - 1:1

Голы: Гер, 40 - 1:0, Дианье, 79 (пенальти) - 1:1.



"Коньяспор" - "Истанбул" - 0:1

Гол: Байич, 60 - 0:1.



"Антальяспор" - "Трабзонспор" - 1:1

Голы: Дукара, 15 - 1:0, Йылмаз, 28 (пенальти) - 1:1.

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