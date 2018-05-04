"Истанбул" – "Сивасспор" - 1:1 (обзор)

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"Истанбул" – "Сивасспор" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура чемпионата Турции между "Истанбулом" и "Сивасспором".

Не пропустите: Драма в Стамбуле: "Истанбул", играя в меньшинстве, упускает победу над "Сивасспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 31 66
2 Истанбул ББ 32 66
3 Фенербахче 31 63
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 31 49
6 Сивасспор 32 48
7 Гёзтепе АС Измир 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 31 40
10 Бурсаспор 31 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Акхисар Беледийе ГС 31 36
13 Коньяспор 32 35
14 Аланьяспор 31 35
15 Антальяспор 31 35
16 Османлыспор 31 32
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 32 12
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