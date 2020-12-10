"Истанбул" угрожал румынским арбитрам в матче с ПСЖ

Появились новые подробности скандальной игры Лиги Чемпионов ПСЖ - "Истанбул", который был прерван на 14-й минуте.

Румынское телевидение опубликовали записи со словами наставника "Истанбула" Окана Бурука: "В моей стране румын называют цыганами, однако я не могу назвать их "цыганами".

Кроме того, Бурук и его помощник Пьер Вебо неоднократно повышали голос на главного арбитра Овидиу Хацегана и резервного судью Себастьяна Кольцеску. В частности были слышны такие слова: "Вы еще приедете в Турцию!"

Напомним, что на 14-й минуте резервный арбитр назвал Вебо "черным парнем" из-за чего на поле случился конфликт и команды покинули поле.

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