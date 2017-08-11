"Истанбул" в родных стенах одолел "Бурсаспор"

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"Истанбул" в родных стенах одолел "Бурсаспор"

Стартовал новый сезон чемпионата Турции. В матче первого тура Суперлиги "Истанбул" дома минимально победил "Бурсаспор".

"Истанбул" – "Бурсаспор" - 1:0

Гол: Элиа, 21 - 1:0.

"Истанбул": Бабаджан, Кайсара, Клиши, Епуряну, Аттама, Вишча (Торун, 72), Моссоро (Цикалеши, 72), Инлер, Текдемир, Элиа, Адебайор (Кахведжи, 89).

"Бурсаспор": Текин, Ярдымджи (Хоркера, 82), Бехич, Трост-Эконг, Тити, Баталья, Агеманг-Баду, Агу (Соялп, 84), Джон (Канатсизкуш, 65), Станку, Йылмаз.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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