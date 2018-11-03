"Истанбул" взял верх над "Бешикташем", "Галатасарай" и "Фенербахче" сильнейшего не выявили
В рамках 11-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. В пятницу прошло дерби, в котором "Галатасарай" и "Фенербахче" поделили очки.
"Галатасарай" - "Фенербахче" - 2:2
Голы: Донк, 31 - 1:0, Линнес, 49 - 2:0, Вальбуэна, 66 (пенальти) - 2:1, Жаилсон, 72 - 2:2.
А в субботу зрителей порадовали ещё три поединка. Выделим поражение "Бешикташа" от "Истанбула".
"Касымпаша" - "Антальяспор" - 1:2
Голы: Сары, 21 - 1:0, Анжело, 43 - 1:1, Дукара, 83 (пенальти) - 1:2.
"Акхисар Беледие" - "Эрзурумспор" - 1:1
Голы: Ауремир, 25 - 0:1, Вурал, 38 (пенальти) - 1:1.
"Истанбул" - "Бешикташ" - 1:0
Гол: Епуряну, 18 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12