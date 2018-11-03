"Истанбул" взял верх над "Бешикташем", "Галатасарай" и "Фенербахче" сильнейшего не выявили

В рамках 11-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. В пятницу прошло дерби, в котором "Галатасарай" и "Фенербахче" поделили очки.

"Галатасарай" - "Фенербахче" - 2:2

Голы: Донк, 31 - 1:0, Линнес, 49 - 2:0, Вальбуэна, 66 (пенальти) - 2:1, Жаилсон, 72 - 2:2.

А в субботу зрителей порадовали ещё три поединка. Выделим поражение "Бешикташа" от "Истанбула".

"Касымпаша" - "Антальяспор" - 1:2

Голы: Сары, 21 - 1:0, Анжело, 43 - 1:1, Дукара, 83 (пенальти) - 1:2.



"Акхисар Беледие" - "Эрзурумспор" - 1:1

Голы: Ауремир, 25 - 0:1, Вурал, 38 (пенальти) - 1:1.



"Истанбул" - "Бешикташ" - 1:0

Гол: Епуряну, 18 - 1:0.

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