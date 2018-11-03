"Истанбул" взял верх над "Бешикташем", "Галатасарай" и "Фенербахче" сильнейшего не выявили

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"Истанбул" взял верх над "Бешикташем", "Галатасарай" и "Фенербахче" сильнейшего не выявили

В рамках 11-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. В пятницу прошло дерби, в котором "Галатасарай" и "Фенербахче" поделили очки.

"Галатасарай" - "Фенербахче" - 2:2

Голы: Донк, 31 - 1:0, Линнес, 49 - 2:0, Вальбуэна, 66 (пенальти) - 2:1, Жаилсон, 72 - 2:2.

 

А в субботу зрителей порадовали ещё три поединка. Выделим поражение "Бешикташа" от "Истанбула".

"Касымпаша" - "Антальяспор" - 1:2

Голы: Сары, 21 - 1:0, Анжело, 43 - 1:1, Дукара, 83 (пенальти) - 1:2.


"Акхисар Беледие" - "Эрзурумспор" - 1:1

Голы: Ауремир, 25 - 0:1, Вурал, 38 (пенальти) - 1:1.


"Истанбул" - "Бешикташ" - 1:0

Гол: Епуряну, 18 - 1:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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