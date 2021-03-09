Источник: Алаба перейдет в "Барселону"

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Источник: Алаба перейдет в "Барселону"

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к переходу в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб договорился с футболистом по условиям личного контракта. Алаба достанется клубу бесплатно, так как его контракт с "Баварией" истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Алабе проявляют также "Реал" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Алаба провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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