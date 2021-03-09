Источник: Алаба перейдет в "Барселону"
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к переходу в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб договорился с футболистом по условиям личного контракта. Алаба достанется клубу бесплатно, так как его контракт с "Баварией" истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что интерес к Алабе проявляют также "Реал" и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 29-летний Алаба провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Артем Милевский определился с датой завершения карьеры
-
В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной
-
Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму
-
"Шахтер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Интера"
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с главными трансферными целями на лето
-
"Марсель" представил Сампаоли. Тренер выглядел грустным (фото)
-
РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения
-
Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"
-
1
Кержаков оценил шансы Кокорина заиграть в чемпионате Италии
-
Отец Кавани рассказал, почему форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
1
Артем Милевский определился с датой завершения карьеры
-
Вратарь "Спартака" продал футболку Мбаппе на благотворительном аукционе
-
Источник: Алаба перейдет в "Барселону"
-
Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом": стали известны детали соглашения
-
Гендиректор "Тамбова" пошутила о замене Рыжикову, который покинет клуб
-
Гвардиола высказался о шансах "Манчестер Юнайтед" выиграть чемпионат Англии
-
В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной
-
1
Вейналдум рассказал, как "Ливерпуль" может спасти сезон
-
Юлиан Нагельсманн: "В футболе происходят безумные вещи, поэтому мы еще можем отыграться"
-
Сразу две встречи в ФНЛ перенесли на дневное время из-за мороза
-
2
Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии
-
Защитник "Штутгарта" Антон не перейдет в "Зенит"
-
Защитник "Вильярреала" Торрес может перейти в один из клубов Манчестера
-
Павар вернулся к тренировкам после коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20