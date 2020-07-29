Источник: Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак"
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин согласился перейти в московский "Спартак", сообщает Metaratings.
По сведениям источника, футболист подпишет контракт с "красно-белыми" завтра, 30 июля. Стороны заключат трехлетнее соглашение на сумму ориентировочно 10,8 миллионов евро в год.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он достанется "Спартаку" бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды, провел за клуб 10 матчей и забил семь голов. Игроком также интересовались "Динамо", "Локомотив", "Сочи" и "Рубин".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
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