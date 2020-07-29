Источник: Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак"

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин согласился перейти в московский "Спартак", сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист подпишет контракт с "красно-белыми" завтра, 30 июля. Стороны заключат трехлетнее соглашение на сумму ориентировочно 10,8 миллионов евро в год.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он достанется "Спартаку" бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды, провел за клуб 10 матчей и забил семь голов. Игроком также интересовались "Динамо", "Локомотив", "Сочи" и "Рубин".

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