Источник: Алексей Березуцкий еще не принял решение об уходе из ЦСКА
Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий продолжает работать в московском клубе, несмотря на информацию об уходе, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, Березуцкий не может достичь договоренности с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по работе футбольной школы ЦСКА. Если компромисс не будет найден, то экс-защитник "армейцев" все-таки покинет клуб. При этом в клубе останется его брат Василий.
Напомним, что в декабре ЦСКА расстался с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым.
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