Источник: Андре Онана перейдет в "Интер"

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Источник: Андре Онана перейдет в "Интер"Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Будущее голкипера "Аякса" Андре Онана решено, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение было принято несколько месяцев назад, и до сих пор ясно: ожидается, что он выберет "Интер" в качестве следующего клуба. "Here we go".

Отмечается, что Онана уважает "Барселону", но планирует подписать контракт с "Интером", как только это будет разрешено. 

Напомним, что недавно он вернулся к играм за амстердамский клуб после дисквалификации из-за допинга. Контракт Онана с "Аяксом" истекает в конце нынешнего сезона.

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