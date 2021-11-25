Источник: Арабские инвесторы могут купить другой московский клуб вместо "Спартака"

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Источник: Арабские инвесторы могут купить другой московский клуб вместо "Спартака"Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Арабские инвесторы больше не заинтересованы в покупке акций московского "Спартака", сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, представители инвестиционного фонда отказались от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.

Но, как сообщает Карпов, они все еще могут купить часть акций другого российского клуба.

По информации источника, этим клубом может стать московский ЦСКА.

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