Источник: Арабские инвесторы могут купить другой московский клуб вместо "Спартака"
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Арабские инвесторы больше не заинтересованы в покупке акций московского "Спартака", сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, представители инвестиционного фонда отказались от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.
Но, как сообщает Карпов, они все еще могут купить часть акций другого российского клуба.
По информации источника, этим клубом может стать московский ЦСКА.
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