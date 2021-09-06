Источник: Аренда Кастильехо в ЦСКА сорвалась
Фото: инстаграм Кастильехо/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Милана" Самуэль Кастильехо не станет футболистом московского ЦСКА..
Как сообщает Sport24, переговоры сорвались по причине нежелания российского клуба платить за аренду испанца, так как "Милан" требовал один миллион евро.
"ЦСКА не может себе позволить Кастильехо. В данный момент разговоров о переходе нет, переговоры практически завершены.
Рынок закрывается завтра, и я не думаю, что клубы смогут договориться", – заявил источник, близкий к "россонери".
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