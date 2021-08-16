Источник: "Арсенал" продлил контракт с Джакой

Теги арсенал лондонгранит джака

Источник: "Арсенал" продлил контракт с ДжакойФото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Хавбек сборной Швейцарии и "Арсенала" Гранит Джака подписал новое соглашение с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, контракт продлен на один год и будет рассчитан до лета 2024 года. Также в договор включена опция продления еще на сезон.

Ранее полузащитником предметно интересовалась "Рома", но главный тренер лондонского клуба Микель Артета решил оставить футболиста в команде.

Также не пропустите: Нагельсманн сравнил Левандовски с Холандом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин обратился к болельщикам сборной России

Карпин обратился к болельщикам сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов