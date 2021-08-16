Источник: "Арсенал" продлил контракт с Джакой
Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен
Хавбек сборной Швейцарии и "Арсенала" Гранит Джака подписал новое соглашение с клубом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, контракт продлен на один год и будет рассчитан до лета 2024 года. Также в договор включена опция продления еще на сезон.
Ранее полузащитником предметно интересовалась "Рома", но главный тренер лондонского клуба Микель Артета решил оставить футболиста в команде.
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