Источник: "Арсенал" продлил контракт с Джакой

Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Хавбек сборной Швейцарии и "Арсенала" Гранит Джака подписал новое соглашение с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, контракт продлен на один год и будет рассчитан до лета 2024 года. Также в договор включена опция продления еще на сезон.

Ранее полузащитником предметно интересовалась "Рома", но главный тренер лондонского клуба Микель Артета решил оставить футболиста в команде.

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