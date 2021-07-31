Источник: Азар останется в "Реале"
Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен
Будущее футболиста мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эдена Азара окончательно решилось, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Эден Азар останется в королевском клубе. В "Реале" верят, что под руководством Анчелотти игрок сможет выйти на пик своей формы.
Напомним, что "сливочные" купили Азара в 2019 году за 115 миллионов евро, однако за два сезона бельгиец пропустил более половины матчей из-зап травм.
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