Источник: Азар останется в "Реале"

Теги реал мадридэден азар

Источник: Азар останется в "Реале"Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Будущее футболиста мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эдена Азара окончательно решилось, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Эден Азар останется в королевском клубе. В "Реале" верят, что под руководством Анчелотти игрок сможет выйти на пик своей формы.

Напомним, что "сливочные" купили Азара в 2019 году за 115 миллионов евро, однако за два сезона бельгиец пропустил более половины матчей из-зап травм.

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