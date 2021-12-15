Источник: Азмун отказался продлевать контракт с "Зенитом"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун принял решение покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист отклонил предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард либо будет продан в январе, либо летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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