Источник: Азмун отказался продлевать контракт с "Зенитом"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун принял решение покинуть клуб, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, футболист отклонил предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард либо будет продан в январе, либо летом станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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