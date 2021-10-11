Источник: Азмун платит жительнице Казани неофициальные алименты

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун платит жительнице Казани неофициальные алименты в качестве содержания дочери, сообщает "Фонтанка".

По сведениям источника, футболист отправляет девушке 12 тысяч рублей каждый месяц, но платежи проводит не напрямую, а через знакомых. При этом Азмун признал отцовство, что подтверждается в переписке.

Девушку не устраивает размер платежей и она хочет добиться выплат в размере 25 процентов от зарплаты Азмуна.

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