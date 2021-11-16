Источник: "Барселона" на 100% заинтересована в Стерлинге

Фото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен

"Барселона" намерена усилить линию атаки в ближайшее время.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб на 100% заинтересован в подписании вингера "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга.

По информации источника, в настоящее время переговоры с "горожанами" не ведутся, поскольку они оценивают игрока в 50-55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Стерлинг сыграл 9 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол.

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