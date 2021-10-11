Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри

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Источник: "Барселона" продлила контракт с ПедриФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес останется в каталонском клубе еще на долгие годы, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, "блауграна" уже закрыла продление контракта с Педри.

Отмечается, что что срок нового соглашения рассчитан до 2026 года. Официально объявление может состоятся уже на этой неделе.

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