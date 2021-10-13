Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри. Отступные - как у Бензема

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась о новом контракте с полузащитником сборной Испании Педри Гонсалесом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, новая сделка будет подписана в ближайшие часы или дни. Все пункты контракта уже согласованы и исправлены.

Сумма отступных Педри по новому контракту составит 1 миллиард евро.

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