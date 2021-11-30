Источник: "Барселона" сделал официальное предложение по Адейеми

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Источник: "Барселона" сделал официальное предложение по АдейемиФото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

"Барселона" хочет уже зимой усилить линию нападения.

Как сообщает издание Sky Sports, каталонцы связалась с немецким форвардом Каримом Адейеми и сделали официальное предложение "РБ Зальцбург" о трансфере нападающего. 

Тем не менее, по информации источника, "Боруссия" из Дортмунда представила лучшее предложение и по-прежнему остается фаворитом для подписания контракта с игроком.

Предложение сине-гранатовых составило 40 миллионов евро.

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