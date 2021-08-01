Источник: "Байер" отказался от Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Как сообщает kicker, леверкузенский "Байер" решил не подписывать иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

По информации источника, в немецком клубе не захотели тратить на этот трансфер 30 миллионов евро, в которые бы обошелся иранец со всеми бонусами и выплатами агентам.

Также отмечается, что "фармацевты" пришли к соглашению с Лукасом Аларио о новом контракте. Прошлый истекал в 2022 году.

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