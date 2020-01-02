Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"
Журналист Сергей Егоров заявил, что "Бейджин Гуоан" не имеет права отказаться от выкупа у "Спартака" полузащитника Фернандо.
По его информации, китайский клуб обязан купить 27-летнего футболиста за 9,6 миллионов евро. Такие условия прописаны в арендном соглашении.
Напомним, что бразилец не слишком ярко проявил себя в Поднебесной, в его активе всего 7 матчей и 1 ассист.
В июле "Бейджин Гуоан" заплатил за полугодичную аренду Фернандо 5,4 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14