Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

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Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Журналист Сергей Егоров заявил, что "Бейджин Гуоан" не имеет права отказаться от выкупа у "Спартака" полузащитника Фернандо.

По его информации, китайский клуб обязан купить 27-летнего футболиста за 9,6 миллионов евро. Такие условия прописаны в арендном соглашении.

Напомним, что бразилец не слишком ярко проявил себя в Поднебесной, в его активе всего 7 матчей и 1 ассист.

В июле "Бейджин Гуоан" заплатил за полугодичную аренду Фернандо 5,4 миллионов.

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